M5S Bastia, cogliamo l’opportunità della rigenerazione urbana

Il 4 giugno 2021 scadrà il termine per accedere ai contributi 2021-2023 destinati a finanziare investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento qualitativo del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. A tal fine abbiamo protocollato il nostro ordine del giorno che ci auguriamo di poter discutere al primo consiglio comunale utile.

Chiariamo che si parla della possibilità di attivare fondi messi a disposizione dal Governo Conte 2, che, per quanto riguarda il Comune di Bastia Umbra possono arrivare a 5 milioni di euro. Per accedere a queste risorse il nostro comune dovrebbe presentare progetti di rigenerazione urbana, promuovendo lo zero consumo di suolo e la riqualificazione di aree degradate o la mobilità sostenibile a beneficio della comunità.

Auspichiamo che la giunta Lungarotti colga positivamente tale eccezionale opportunità di sviluppo del nostro tessuto urbano, coinvolgendo in tale processo il consiglio comunale, gli uffici comunali e gli attori sociali ed economici del nostro territorio, avviando successivamente un percorso per ascoltare e progettare insieme la città.