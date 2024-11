Mercato di Bastia Umbra, le precisazioni di Fiva Confcommercio

Mercato di Bastia – Fiva Umbria, il sindacato degli ambulanti di Confcommercio, fornisce chiarimenti riguardo alla recente sperimentazione del mercato in Via Veneto, che ha suscitato disagi tra residenti e commercianti. A seguito delle problematiche emerse, il presidente del sindacato, Mauro Fortini, ha confermato la piena disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per risolvere le difficoltà.

“La collocazione dei banchi su Via Veneto era stata scelta dal Comune su nostra sollecitazione – ha spiegato Fortini – una proposta ben ponderata, che mirava a mantenere il mercato vicino al centro per favorire la sinergia con i negozi a posto fisso, come accadeva da decenni quando il mercato era al centro della città. Questa era una soluzione temporanea, pensata per durare qualche mese e permettere di valutarne gli impatti, considerando anche i lavori in corso nell’area circostante.”

Tuttavia, la sperimentazione ha portato a disagi legati alla limitazione della circolazione e alla presenza di cantieri, che hanno compromesso la vivibilità della zona. In particolare, i residenti e i commercianti di Via Veneto hanno segnalato disagi legati alla viabilità, rendendo necessaria una revisione della disposizione.

“Condividiamo la decisione dell’amministrazione di fare un passo indietro e riaprire al traffico veicolare Via Veneto – ha aggiunto Fortini. – L’intento era di trovare la soluzione ottimale per il futuro, tenendo conto delle difficoltà emerse in fase di sperimentazione. Ora restiamo a disposizione per analizzare nuove proposte, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze sia degli ambulanti che dei residenti e commercianti.”

La decisione di interrompere la sperimentazione e ripristinare la circolazione in Via Veneto arriva a seguito di un confronto tra il sindacato e l’amministrazione comunale. Entrambe le parti si sono impegnate a cercare una collocazione definitiva per il mercato, una volta completati i lavori infrastrutturali nella zona.