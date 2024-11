Film imperdibili al Cinema Esperia questa settimana

Film imperdibili – Il Cinema Esperia ospita una serie di film imperdibili questa settimana, con storie che spaziano dalla potenza del grande cinema d’avventura a racconti emotivi di vita reale. Ecco un’anteprima dei titoli da non perdere:

Il Gladiatore 2

Nel sequel diretto da Ridley Scott, che approda in sala il mercoledì 27 novembre, la storia si sposta a sedici anni dalla morte dell’imperatore Marco Aurelio. Roma è sotto il controllo di Geta e Caracalla, fratelli e imperatori corrotti, quando un misterioso prigioniero di guerra, Annone, arriva dalla Numidia. Le sue abilità nel combattimento lo fanno diventare un gladiatore scelto da Macrino, che cerca di sfruttarlo per i suoi scopi politici. Un nuovo capitolo che promette azione e riflessioni sulla libertà e la vendetta.

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa

Tratto dalla vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo studioso e sensibile che si suicida a causa del bullismo, questo film di Margherita Ferri mette in luce le difficoltà vissute dai giovani sotto il peso di pregiudizi e violenze psicologiche. La pellicola, in programma sempre il 27 novembre, racconta il contrasto tra la serenità familiare e le difficoltà scolastiche di Andrea, vittima di bullismo non solo fisico, ma anche emotivo.

Eterno Visionario

Michele Placido dirige Fabrizio Bentivoglio in questo film che esplora la vita del grande scrittore Luigi Pirandello. Il film segue il viaggio di Pirandello verso Stoccolma per ritirare il Premio Nobel per la letteratura, un’occasione per rivivere i momenti cruciali della sua vita, tra cui il legame con la musa Marta Abba. L’appuntamento è per il giovedì 28 novembre, alle 20:30.

Flow

Il film d’animazione lettone Flow, di Gints Zilbalodis, racconta la storia di un gatto nero che deve affrontare un’inondazione che minaccia di sommergere il suo mondo. Il protagonista si rifugia su una sorta di “arca” insieme a diversi altri animali. Una pellicola che combina fantasia e temi universali, in programma il 29 novembre alle 21:00.

Natale Fuori Orario

Un film che mescola documentario e finzione, con il cantautore Vinicio Capossela protagonista insieme al regista Gianfranco Firriolo. Un viaggio ironico e malinconico che vede il trio di protagonisti dirigersi verso il Fuori Orario, un locale storico dove hanno celebrato il Natale per anni. L’evento si terrà sabato 30 novembre, alle 18:30.

Fiore Mio

Infine, Paolo Cognetti ritorna al cinema con Fiore Mio, una riflessione sulla montagna e sull’identità. Il protagonista, accompagnato dal suo cane Laki, percorre il Monte Rosa alla ricerca di risposte e incontro con persone che hanno fatto della montagna il loro stile di vita. Un film che esplora la solitudine e la bellezza della natura, in programmazione domenica 1 dicembre, alle 19:00.

Questi film offrono una varietà di esperienze cinematografiche, dai grandi temi storici e filosofici a racconti emotivi e visivamente coinvolgenti. Un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di cinema.

Calendario degli eventi al Cinema Esperia