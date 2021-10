Chiama o scrivi in redazione

Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno, a Bastia Umbra

Al via oggi la campagna di prevenzione contro il tumore al seno, con la Giornata Internazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno metastatico, anche se ormai si parla sempre di più di Ottobre come mese dedicato alla prevenzione di questa malattia.

di Monica Falcinelli

ufficio stampa Comune Bastia Umbria

La richiesta di AIRC è come ormai consuetudine di illuminare di colore rosa un monumento. Il Comune di Bastia Umbra ha scelto di ricordare questa importante forma di prevenzione illuminando con il colore rosa, simbolo della speranza, il monumento all’eroina risorgimentale Colomba Antonietti, in piazza Cavour, situato nello spazio antistante il palazzo comunale. Un messaggio importante e significativo.

La Campagna è promossa anche da Lilt for women – Campagna nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili.