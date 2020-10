Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno

La Rocca Baglionesca colorata di rosa dal 13 ottobre, Giornata Internazionale dedicata al tumore al seno metastatico, anche se ormai si parla sempre di più di Ottobre come mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il Comune di Bastia Umbra ha scelto di ricordarlo con il colore rosa, che è il simbolo della speranza. Un colore positivo che dà sicurezza e ottimismo verso il futuro. Non a caso il rosa è stato scelto come simbolo della lotta al tumore.

La Campagna, promossa da Lilt for women – Campagna nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili vedrà le associazioni provinciali della LILT offrire per tutto il mese visite senologiche gratuite.

La sede della Ass. LILT di Perugia risponde al numero 075 5004290 e dà informazioni in merito alla campagna di prevenzione gratuita.

Sul sito www.lilt.it tutti i dettagli