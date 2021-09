Conferito il premio San Michele d’Oro edizione 2021

“Ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra, impegnatisi con sacrificio per tutto il periodo segnato dall’emergenza Covid-19, ancora purtroppo in corso. Il gruppo aveva già dato dimostrazione di forte solidarietà e capacità nel prestare assistenza e supporto alla popolazione dei territori di Norcia e di Amatrice”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Le parole del Sindaco Paola Lungarotti

Una motivazione che racchiude questi lunghi mesi di pandemia, la certezza del volontariato, del loro agire per l’altro. Abbiamo compreso sulla nostra pelle il valore delle relazioni, del camminare insieme, della condivisione, perché solo insieme abbiamo trovato la forza di arrivare ad oggi – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – abbiamo riscoperto il valore del “dono”, della solidarietà, dell’esserci l’uno per l’altro affinchè nessuno sia mai lasciato solo. Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità bastiola grazie a tutti i volontari e le volontarie della Protezione Civile per il ruolo chiave svolto nell’emergenza pandemica, per averci aiutato e fatto vivere con le loro azioni e la loro presenza la vera anima della solidarietà e del donare.

Premio realizzato con la tecnica del ricamo

Il premio quest’anno è stato realizzato attraverso una lavorazione artistica che segue la tradizione del ricamo, da Chorus – Ricamificio Umbro che già nell’edizione speciale 2020 aveva donato al Comune lo stendardo rappresentante San Michele.

Presente il Padre Vescovo Mons. Domenico Sorrentino

Alla cerimonia di assegnazione durante la celebrazione religiosa dedicata al Santo Patrono presso la chiesa parrocchiale di San Michele con i nostri Parroci, con Don Marco Armillei che ringraziamo per la consueta disponibilità e collaborazione, ci ha onorato con la sua presenza il Padre Vescovo Mons. Domenico Sorrentino, sempre sensibile e attento agli eventi che interessano la comunità bastiola; erano presenti inoltre le autorità civili e militari, la Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti.

Il Premio è stato consegnato all’Ing. Roberto Raspa

A rappresentare la Protezione Civile regionale, i tecnici di ANCI Umbria ProCiv dott.ssa Claudia Cruciati e il dott. Lorenzo Marzolla, la dirigente del Servizio di Protezione Civile ed Emergenze Regione Umbria Ing. Stefania Tibaldi, per la Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile il Consigliere Vittorio Aisa, l’Assessore alla Protezione Civile Stefano Santoni. Il Premio è stato consegnato all’Ing. Roberto Raspa Coordinatore del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia Umbra, in rappresentanza di tutti i volontari.