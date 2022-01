Parcheggia auto nel posto dei disabili, la furia di una donna disabile

Non curandosi della presenza delle strisce gialle e quindi del parcheggio riservato alle auto per disabili, ha parcheggiato la sua “Pandina” lì, ed è andato o andata (non sappiamo chi sia) a fare le sue spese. Sarà stato un attimo? Questo poco conta, perché in quell’attimo una donna regolarmente con tagliandino e autorizzazione non ha potuto parcheggiare la sua Fiat 500 perché il posto riservato ai disabili era già occupato dal cosiddetto “furbetto del parcheggio”.

Teatro della scena è l’area di sosta delle auto che si trova davanti l’ingresso delle attività commerciali di Bastiola di Bastia Umbra. Stiamo parlando del Mauri’s e del supermercato Penny Market. Nel cruscotto non c’era alcun tagliandino esposto per disabili. Aveva dimenticato a metterlo? Oppure? Saranno le autorità a verificarlo. Per una questione di privacy abbiamo oscurato la targa.