Rigenerazione urbana 5 milioni euro Bastia Umbra governo giallorosso

Fonte: Gruppi Consiliari M5S e PD

Gli stessi soldi che i leader di centrodestra oggi divisi al governo nazionale, volevano lasciare in Europa definendoli una trappola o una sorta Super Mes.

Dispiace che tra i progetti presentati non figuri la Piazza del Mercato e che il nostro territorio abbia solo parzialmente presentato proposte per la mobilità sostenibile volte ad abbracciare la nuova visione del PNRR.

Oggi sicuramente ci troviamo a commentare una buona notizia, siamo orgogliosi del lavoro svolto dal governo che abbiamo sostenuto lealmente.

Resta il rammarico per il fatto che Bastia avrebbe potuto finalmente rendere organico un progetto per un museo interattivo con laboratori di artigianato ed arte legate al Palio di San Michele.

La sfida ora sarà quella della messa a terra di questi progetti, che potrà essere agevolata dalle varie semplificazioni messe in atto dal governo Conte 2.

Un gol a porta vuota che non possiamo mancare come è invece mancata una visione in grado di guardare ad una città veramente moderna progettata sui nuovi paradigmi della sostenibilità e della transizione ecologica e digitale e in grado di creare nuove opportunità per impedire la fuga dei giovani.