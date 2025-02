Polemica su iniziative del Giorno del Ricordo a Bastia Umbra

Polemica – Il comunicato emesso da Fratelli d’Italia (FDI) riguardo all’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra sulle iniziative del Giorno del Ricordo suscita incredulità, visto il carattere delicato della commemorazione del 10 febbraio. Il tema, che affronta questioni storiche complesse, è stato oggetto di polemica, nonostante l’intento di onorare le vittime delle foibe e gli esuli italiani.

L’Amministrazione ha predisposto due eventi per commemorare i martiri delle foibe e l’esodo forzato di migliaia di italiani provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia. Queste iniziative hanno avuto come obiettivo quello di promuovere una riflessione approfondita su una delle pagine più oscure della storia italiana. La prima manifestazione si è tenuta il 9 febbraio e ha visto la presenza di un esule istriano che ha condiviso la propria esperienza, affiancato da un esperto storico. Durante questo incontro sono state presentate testimonianze e documenti significativi. Tuttavia, i rappresentanti di FDI Bastia hanno scelto di non partecipare, forse per evitare di dover confrontarsi con una narrazione che non si allineava alla loro visione politica, utilizzando la sofferenza di molti come strumento per la propria agenda.

Il 10 febbraio, l’Amministrazione ha organizzato una cerimonia in Via Martiri delle Foibe, dando visibilità al Giorno del Ricordo, un evento che nella città non aveva mai raggiunto tale livello di coinvolgimento. Durante la commemorazione, hanno partecipato anche le Forze dell’Ordine e gli studenti delle scuole locali, con un gesto simbolico di deposizione di un omaggio floreale in onore dei martiri. In questo contesto, un esponente di FDI è stato invitato a intervenire dal Sindaco e ha colto l’occasione per esprimere gratitudine per l’organizzazione dell’evento. Tuttavia, questa dichiarazione è stata seguita da un attacco all’Amministrazione, considerato inopportuno e privo di fondamento.

Il PD di Bastia Umbra ha preso le distanze da tali illazioni, sottolineando l’impegno e l’interesse tangibile dimostrato dall’Amministrazione nella gestione della Giornata del Ricordo. La polemica sollevata offre un’opportunità per discernere chi realmente si occupa di queste tematiche e chi, al contrario, le strumentalizza per fini politici. La commemorazione rappresenta un momento di unione e riflessione, piuttosto che un’occasione per conflitti politici.

Le iniziative organizzate dall’Amministrazione non solo hanno onorato le vittime, ma hanno anche cercato di educare i cittadini su un periodo della storia che merita attenzione e rispetto. La partecipazione di diverse realtà locali, comprese le scuole, è stata un segnale positivo di come la comunità si sia unita per ricordare e riflettere insieme. L’assenza di rappresentanti di FDI all’evento del 9 febbraio è stata notata e ha sollevato interrogativi sulla loro reale volontà di affrontare questi temi in modo serio e costruttivo.

In un contesto così sensibile, le polemiche politiche possono distogliere l’attenzione dagli obiettivi fondamentali delle commemorazioni, che sono quelli di onorare la memoria e promuovere una comprensione più profonda delle sofferenze vissute. La giornata del 10 febbraio ha rappresentato un passo significativo in questa direzione, e la reazione di FDI sembra più un tentativo di attaccare l’Amministrazione piuttosto che un reale interesse per la memoria storica.

In conclusione, il comunicato del PD di Bastia Umbra ha evidenziato la necessità di un approccio più rispettoso e consapevole nei confronti della storia, piuttosto che lasciarsi guidare da strumentalizzazioni politiche. La commemorazione del Giorno del Ricordo deve rimanere un momento di unione e riflessione, senza essere appannata da polemiche che non rendono giustizia alla memoria dei martiri. La comunità è invitata a continuare a riflettere su questi eventi e a partecipare attivamente a iniziative che promuovano la conoscenza e il rispetto della storia, senza cadere nelle trappole del dibattito politico.