Primo appuntamento di Bastia Scambia Libri il 20 ottobre

Il 20 ottobre, durante la tradizionale fiera di San Michele Arcangelo, prenderà avvio il progetto “Bastia Scambia Libri”, una nuova iniziativa promossa dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”. Questo progetto mira a incoraggiare la lettura attraverso uno scambio di libri, offrendo l’opportunità di accogliere nuovi volumi nelle case degli amanti della lettura.

L’iniziativa prevede l’allestimento di uno stand dove verranno messi a disposizione gratuitamente libri di vari generi. L’obiettivo principale è quello di salvaguardare i libri dall’abbandono, dalla distruzione e dal degrado, dando loro la possibilità di trovare nuovi lettori e nuove vite. Lo scambio di libri rappresenta un modo per costruire connessioni tra le persone, promuovendo relazioni significative e inaspettate, e riscoprendo l’importanza delle interazioni reali.

Presso lo stand sarà possibile non solo scambiare libri, ma anche ricevere informazioni e iscriversi ad altre iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura, come “Bastia Presenta Libri” e “Bastia Presenta Tesi”. Il primo appuntamento di questa serie di eventi invita tutti coloro che desiderano donare i propri libri a portare le loro donazioni, assicurandosi di riprendere quelli che non verranno scambiati a fine evento. Il messaggio che gli organizzatori vogliono trasmettere è chiaro: ogni libro, anche quelli che potrebbero sembrare meno desiderabili, merita una nuova possibilità e non dovrebbe mai finire nella raccolta della carta.

L’iniziativa “Bastia Scambia Libri” si propone di ispirare la comunità a trovare modi alternativi per condividere i libri, evitando così di vederli gettati via. Gli organizzatori sottolineano che ci sono moltissime alternative per riciclare i libri, e questo evento rappresenta un modo pratico e creativo per affrontare la questione.

Per maggiori informazioni riguardo l’iniziativa e le modalità di partecipazione, gli interessati possono contattare direttamente la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” all’indirizzo email bibliotecabastia@sistemamuseo.it. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere la comunità, promuovendo la lettura e il valore dei libri in modo sostenibile e socialmente responsabile.

Il primo evento di “Bastia Scambia Libri” segna solo l’inizio di un ciclo di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso dell’anno, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini e la valorizzazione della cultura locale. La speranza è che, attraverso la condivisione di libri e idee, si possa costruire un tessuto sociale più forte e coeso, rendendo la lettura un elemento centrale della vita comunitaria.