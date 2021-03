Giornata Mondiale della Poesia alla Biblioteca "Alberto La Volpe"

La Giornata Mondiale della Poesia alla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

La Giornata Mondiale della Poesia coincide con il primo giorno di Primavera, il 21 marzo.

© Protetto da Copyright DMCA

In tutto il mondo, si celebra l’espressione poetica in tutte le sue forme. Si tratta di un appuntamento voluto dall’UNESCO per ricordare come la poesia sia uno dei veicoli più forti non solo della tradizione culturale dei popoli, ma anche mezzo di dialogo e scambio interculturale.

LEGGI ANCHE – 8 marzo Giornata internazionale della donna iniziative a Bastia Umbra

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” in collaborazione con Bertoni Editore, organizzano un evento culturale visibile sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” e sui canali social di Bertoni Editori.

Alle ore 16.00 presentazione del libro “Inno alla morte” di Bertoni Editore.

Un’antologia poetica che vuole essere un omaggio a Giuseppe Ungaretti, proprio in occasione della Giornata Mondiale della poesia, e che vede la luce grazie agli scritti di 130 poeti. All’evento prenderanno parte, oltre al Sindaco Paola Lungarotti, l’editore Jean Luc Bertoni ed il curatore Bruno Mohorovich. Le letture sono a cura dei poeti della Bertoni Editore, l’evento è coordinato da Michela Giuglietti di Sistema Museo.

Dal 15 al 28 marzo prende il via l’iniziativa REGALA UNA POESIA ALLA TUA CITTA

Le bibliotecarie invitano, grandi e piccini, ad inviare un proprio componimento poetico che verrà pubblicato sulle pagine social della Biblioteca. L’intento è quello di ribadire l’importanza della poesia come veicolo di emozioni e conoscenza, “perché scrivere è un potente anticorpo contro il dilagare della superficialità”.

INFO bibliotecabastia@sistemamuseo.it 0758005325