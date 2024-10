Tavernelle in campo a Bastia per l’Eccellenza umbra

Tavernelle in campo – La settima giornata del campionato di Eccellenza umbra vedrà la sfida tra Bastia 1924 e Tavernelle Calcio, in programma per domenica 20 ottobre alle 15:00 presso lo stadio Carlo Degli Esposti. L’incontro sarà diretto dal signor Andrea Colalelli, della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Chiara Trotta e Matteo Cicalini, entrambi della sezione di Perugia.

Il Tavernelle arriva all’appuntamento dopo aver ottenuto un pareggio nella propria casa, mentre il Bastia, attualmente quarto in classifica, ha pareggiato la scorsa partita contro Massa Martana. Questa sfida è cruciale per entrambe le squadre, in quanto ogni punto può rivelarsi determinante nella corsa per le posizioni di vertice della classifica.

La formazione del Bastia 1924 si presenterà sul campo con l’intento di sfruttare il fattore campo e cercare di conquistare tre punti preziosi, che potrebbero rafforzare la loro posizione nella parte alta della classifica. Il tecnico della squadra ha evidenziato l’importanza di rimanere concentrati e di affrontare ogni avversario con la giusta mentalità, sottolineando la necessità di massimizzare le opportunità create durante il match.

Dall’altra parte, il Tavernelle cercherà di riscattarsi e di ottenere un risultato positivo, che potrebbe rilanciarlo in classifica. La squadra, pur venendo da un pareggio, ha mostrato buone capacità nelle ultime prestazioni, e l’obiettivo sarà quello di portare a casa punti dalla trasferta di Bastia. Il mister ha dichiarato che i ragazzi sono pronti e motivati, con la voglia di dimostrare il loro valore in un match importante come questo.

L’arbitro Colalelli, con la sua esperienza, avrà il compito di gestire il gioco e mantenere l’ordine in campo. I suoi assistenti, Trotta e Cicalini, saranno fondamentali per aiutare a prendere decisioni chiave, specialmente in situazioni di offside e falli. Gli allenatori di entrambe le squadre sperano di non dover intervenire su decisioni arbitrali, preferendo che il match si svolga senza controversie.

In vista della partita, i tifosi di entrambe le squadre si stanno preparando per sostenere i loro colori, rendendo l’atmosfera al Carlo Degli Esposti vibrante e coinvolgente. L’importanza di questo incontro non risiede solo nei punti in palio, ma anche nel significato che riveste per le rispettive comunità, unite dal tifo per le proprie squadre.

Domenica, il calcio sarà protagonista a Bastia Umbra, con due formazioni pronte a dare il massimo sul terreno di gioco. La sfida tra Bastia 1924 e Tavernelle Calcio rappresenta un altro capitolo interessante di un campionato che si preannuncia combattuto, con molte squadre in corsa per il titolo e per la salvezza. Gli allenatori, i giocatori e i tifosi sono già pronti per una giornata di grande sport e competizione.