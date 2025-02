Rinnovo del Patto di Legalità tra Prefettura e Comune di Bastia Umbra

Rinnovo del Patto di Legalità tra Prefettura e Comune di Bastia Umbra

Rinnovo – Questa mattina, presso gli uffici municipali, il Sindaco Erigo Pecci ha siglato un accordo di rinnovo del Patto di Legalità con la Prefettura di Perugia. Questa iniziativa è rivolta a rafforzare le misure di prevenzione contro le infiltrazioni di criminalità organizzata, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza nei diversi ambiti economici della comunità.

Il protocollo, che avrà validità per i prossimi due anni, si articola in una serie di misure specifiche pensate per contrastare comportamenti illeciti. Tra le principali disposizioni, si evidenziano controlli intensificati su appalti pubblici, urbanistica, edilizia e commercio. Tali iniziative mirano a tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese operanti nel territorio.

Un altro aspetto fondamentale del protocollo riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, un passo cruciale per combattere fenomeni come il riciclaggio di denaro e l’usura. La sorveglianza dei movimenti economici rappresenta quindi un elemento cardine nel contrasto alla criminalità economica.

In aggiunta, il documento prevede un monitoraggio costante delle attività commerciali e dei progetti pubblici, grazie a una collaborazione continua tra il Comune, la Prefettura e le Forze di Polizia. Tale sinergia è essenziale per garantire un intervento tempestivo e coordinato nel caso emergano situazioni a rischio.

Le clausole contrattuali inserite nel protocollo sono state concepite per assicurare standard elevati di legalità e trasparenza nelle operazioni economiche che coinvolgono enti pubblici e privati. Ciò rappresenta un impegno concreto per il Comune di Bastia Umbra nella lotta alle infiltrazioni illecite e nella promozione di un’economia sana e competitiva.

Il Sindaco Pecci, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso gratitudine alla Prefettura per l’impegno costante nella prevenzione e nel monitoraggio delle attività potenzialmente a rischio. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della cooperazione tra le istituzioni locali e quelle di sicurezza per garantire la legalità nel territorio.

L’accordo rappresenta una tappa significativa nel percorso di costruzione di un ambiente economico più sicuro e trasparente, dove le imprese possono operare senza timore di infiltrazioni illecite. La sinergia tra i vari enti coinvolti è essenziale per il buon governo del territorio e per la protezione dei diritti dei cittadini.

La Prefettura, dal canto suo, continua a svolgere un ruolo di supporto agli enti locali, promuovendo politiche di contrasto alla criminalità e contribuendo a creare un clima di fiducia tra le istituzioni e la comunità. Questo approccio collaborativo è fondamentale per affrontare le sfide legate alla legalità e alla sicurezza.

In conclusione, il rinnovo del Patto di Legalità sottoscritto oggi si configura come un passo importante verso un futuro in cui la legalità e la giustizia possano prevalere, garantendo al contempo un contesto favorevole per lo sviluppo economico del Comune di Bastia Umbra. Con queste misure, l’amministrazione comunale intende tracciare una strada chiara per contrastare i fenomeni illeciti, promuovendo al contempo una crescita economica sana e sostenibile.