Pianificazione dei Trasporti e Mobilità a Bastia Umbra

Pianificazione dei Trasporti e Mobilità a Bastia Umbra

Pianificazione – Bastia Umbra sta attuando un approccio coordinato nella pianificazione dei trasporti e della mobilità, sotto la direzione dell’Assessora alla Pianificazione e Gestione del Territorio, Ramona Furiani. Oltre alla revisione del Piano Regolatore Generale (PRG), l’attenzione è rivolta anche al Piano Generale del Traffico Urbano, al Biciplan (Piano Comunale della Mobilità Ciclistica) e al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di elaborare una pianificazione articolata e coerente, esaminando i diversi aspetti della mobilità e del traffico urbano. In questo contesto, l’Assessora Furiani ha organizzato numerosi incontri con la Giunta per aggiornare e rivedere i progetti esistenti. Durante questi incontri, sono stati identificati elementi essenziali da integrare nei vari piani, per allinearli alle necessità attuali della cittadinanza.

Un progetto significativo in fase di sviluppo è la “Ciclopolitana”, un sistema di piste ciclabili che prevede punti di fermata e interconnessione per favorire la mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a rendere la città più accessibile e a promuovere modalità di trasporto alternative.

Inoltre, il Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) ha ricevuto una particolare attenzione. Nel mese di Settembre, l’Amministrazione ha partecipato a un bando indetto dalla Regione Umbria per il PEBA del 2024, ottenendo un riconoscimento significativo. Nonostante la concorrenza di oltre venti comuni, Bastia Umbra si è classificata al secondo posto, permettendo così di accedere a un contributo pari al 60% della spesa prevista per l’attuazione del piano.

L’impegno dell’Assessora Furiani si concentra sull’integrazione dei vari piani, non solo per stimolare lo sviluppo della città, ma anche per creare uno strumento che favorisca l’inclusione e la crescita culturale e sociale della comunità. La pianificazione proattiva è vista come un modo per rispondere alle esigenze dei cittadini, migliorando la qualità della vita e promuovendo una mobilità più sostenibile.

I piani sono attualmente in fase di definizione e verranno presentati alla popolazione per favorire un dialogo aperto e una partecipazione attiva da parte dei cittadini. L’Amministrazione punta a garantire che le opinioni e le esigenze della comunità siano considerate prima della finalizzazione dei progetti. Questo approccio è volto a costruire un senso di appartenenza e responsabilità collettiva nei confronti dello sviluppo urbano.

L’adozione di misure per migliorare la mobilità e il trasporto pubblico è considerata cruciale per il futuro di Bastia Umbra. L’Amministrazione, attraverso la pianificazione integrata, intende affrontare le sfide attuali e future, assicurando un ambiente urbano più vivibile e accessibile per tutti. I vari piani, tra cui il PRG, il Biciplan e il PEBA, rappresentano un passo significativo verso un sistema di trasporti più efficiente e inclusivo.

La programmazione della mobilità ciclistica, insieme all’abbattimento delle barriere architettoniche, dimostra un impegno concreto per una città che si adatta alle esigenze di tutti i cittadini, inclusi coloro che affrontano difficoltà motorie. Questi interventi non solo migliorano l’accessibilità, ma promuovono anche un cambiamento culturale verso modalità di trasporto più ecologiche e sostenibili.

In conclusione, l’Amministrazione di Bastia Umbra, sotto la guida dell’Assessora Furiani, sta lavorando per creare un piano organico e sistematico per la mobilità e i trasporti. Attraverso l’integrazione di diversi progetti e un forte focus sulla partecipazione civica, si intende sviluppare una visione condivisa del futuro della città. La prossima fase prevede incontri con i cittadini per raccogliere feedback e suggerimenti, garantendo così che le scelte siano il riflesso delle reali necessità della comunità locale. La conclusione dei lavori e l’adozione finale dei piani rappresenteranno un passo importante per il progresso di Bastia Umbra nel campo della mobilità sostenibile e inclusiva.