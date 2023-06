Ristrutturazione, rigenerazione e riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Cavour, ecco le fasi operative

Nella serata di ieri si è tenuto il primo degli incontri sul tema della Rigenerazione Urbana del territorio, un’occasione di confronto e riflessione tra l’Amministrazione comunale, i cittadini e le associazioni di categoria. Durante l’incontro, l’Ing. Maurizio Serafini dello Studio Abacus ha presentato il progetto e gli aspetti operativi della riqualificazione e rigenerazione di Piazza Mazzini e Piazza Cavour. Questa scelta rappresenta non solo un’opportunità di miglioramento del contesto urbano, ma anche una valorizzazione culturale, sociale ed economica per la nostra città.

Il progetto esecutivo è stato illustrato alla cittadinanza e alle Associazioni di Categoria, con la presenza del Sindaco Paola Lungarotti, dell’Assessore ai Lavori pubblici Stefano Santoni e dei tecnici del settore. L’obiettivo era mostrare le fasi di realizzazione dei lavori, che avranno inizio all’inizio di ottobre di quest’anno, subito dopo il Palio De San Michele, e si prevede che si concludano entro il 31 dicembre 2025. Il finanziamento del progetto prevede 3 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e 812 mila euro di fondi comunali.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha sottolineato l’importanza di riportare la centralità delle piazze, conciliando i tempi di realizzazione con le esigenze delle famiglie e delle attività commerciali. Per questo motivo, i lavori verranno svolti per step, garantendo accessibilità agli ingressi.

L’Amministrazione ha anche dichiarato la sua attenzione verso le attività commerciali e di ristorazione nella zona interessata dai lavori del PNRR, prevedendo misure di sostegno per gli esercenti. Su questo tema, si aprirà un confronto condiviso con le associazioni di categoria, nel massimo spirito di collaborazione e condivisione che caratterizza l’Agenda della Città.

L’Ing. Serafini, durante la sua presentazione, ha evidenziato diversi elementi del progetto, tra cui sedute multifunzionali, aree verdi e un’illuminazione particolare, composta da un sistema “tesato” che crea un effetto di cielo stellato sia sopra che sotto. Inoltre, si è sottolineata l’importanza dei sottoservizi per consentire il passaggio di mezzi da carico e scarico e rendere le piazze adatte ad ospitare eventi polifunzionali come fiere e mostre. Sarà anche implementato un sistema di videosorveglianza. L’Ing. Serafini ha inoltre presentato il cronoprogramma dei lavori e le modalità di accesso alle attività e alle abitazioni durante la fase di trasformazione.

Per quanto riguarda il transito degli automezzi, si prevede la chiusura al traffico di una parte di Piazza Mazzini, nell’area di fronte al sagrato della Chiesa, fatta salva la considerazione delle necessità che si presenteranno durante l’esecuzione dei lavori. La seconda parte della Piazza Mazzini, conosciuta come “il Corso di Bastia”, come attestato nel diario manoscritto di Virgilio Angelini, rimarrà aperta al traffico. È già stata designata l’impresa esecutrice per la realizzazione del progetto.

L’appuntamento successivo è fissato per lunedì 12 giugno alle ore 20.45, presso l’Auditorium Sant’Angelo, per presentare il progetto di Via Roma e dell’Asse viale Giontella, viale San Francesco e traverse.

La città si prepara quindi ad intraprendere un percorso di trasformazione e rigenerazione urbana, puntando alla valorizzazione del proprio territorio e al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.