Sportello Gest-Gesenu da martedì 10 novembre su prenotazione

Con l’obiettivo di non creare calca e gestire al meglio e in sicurezza l’utenza che si reca allo sportello Gest-Gesenu URP di Bastia Umbra (Piazza Matteotti, 2), da Martedì 10 Novembre il servizio sarà gestito tramite appuntamento. L’utente quindi prima di recarsi allo sportello Gest- Gesenu Urp dovrà contattare: il numero verde 800 66 70 36 (da numero fisso) oppure 075-5917125 (da cellulari) e prenotare l’appuntamento in una delle due giornate di apertura: martedì ore 15.00 – 17.30 e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; e-mail: ufficioclienti@gesenu.it I servizi di prenotazione sono attivi dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e 15.00-17.00, sabato 8.30-13.00