Tra botanica e arte giovedì 6 agosto presso l’orto del Monastero Benedettino

Un percorso itinerante all’interno dell’Orto delle monache benedettine di Sant’Anna alle 18.00, alla scoperta delle piante spontanee, delle piante officinali, dei “frutti” dell’orto.

Una passeggiata tra i sapori e le coltivazioni, nella storia delle mura benedettine in Via della Rocca con il Prof. Aldo Ranfa, Università degli Studi di Perugia, “Botanica ambientale ed applicata presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale” e un itinerario storico con il Prof. Carlo Bizzarri esperto di storia locale.

Nel programma di #RestateaBastia un appuntamento per conoscere le proprietà, i benefici delle piante, per riconoscerle e imparare come usarle. Grazie alla comunità monastica benedettina, alla Badessa Suor Noemi Scarpa, nel rispetto della Regola “Ora et labora”, Bastia continua ad avere genuinità nel proteggere e curare la terra.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa di sicurezza prevista dal Decreto Ministeriale. Rispettare il distanziamento e indossare le mascherine ove necessario. Per Info 075 80182013 – 318