Tutto pronto per il Fuorisalone a Bastia Umbra

Tanti gli eventi per famiglie, bambini e ragazzi sabato e domenica in Piazza Mazzini durante la manifestazione di Agriumbria, mostra Nazionale di Agricoltura, Zootecnia, Alimentazione, presso Umbriafiere, dal 31 marzo 2023 al 02 aprile 2023.

Di Fiera in Fiera – da Agriumbria alla Piazza andata e ritorno è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confcommercio, Fipe, Pro Loco Bastia, organizzazione Pro Loco Santa Maria Degli Angeli.

A disposizione il Trenino gratuito dalle 9.00 alle 19. 00 che collega Umbriafiere al centro, con fermate in Via Veneto, davanti la Rocca Baglionesca e presso la Stazione ferroviaria.

Più di 60 espositori animeranno la Piazza tutti e due i giorni con “Artefacendo”, artigianato, modernariato e vintage.

Sabato e domenica gonfiabili e con la Ludoteca “Gianni Rodari” e la Biblioteca “Alberto La Volpe” animazione per bambini, laboratori, due spettacoli di magia, dalle 16.00 alle 18.00 con il Cappellaio matto il sabato e con il prestigiatore Marco Rea la domenica. Tra i negozi e gli espositori non mancherà la musica, musica live dalle 17.00 alle 19.00 sabato Garbage Can, domenica Dj set Fabiodeda Rock pop disco. Cibo, piatti tipici e piccole dolcezze con Agrifood e food truck.

Non mancherà l’arte con estemporanea di pittura in Piazza Cavour. Tante le associazioni di volontariato presenti in Piazza Mazzini con i loro stand per far conoscere le loro attività e il grande cuore del volontariato.