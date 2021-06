Umbra Acque: piano degli interventi triennali nel Comune di Bastia Umbra

Dal piano degli interventi 2020-2023, Umbra Acque spa realizzerà investimenti per 1.407.000 euro nel territorio comunale di Bastia Umbra. Gli interventi interesseranno i comparti di acquedotto e fognatura. In particolare, sono stati destinati circa 195.000 euro per il rifacimento dell’acquedotto ed ulteriori 67.000 euro per estendere il servizio idrico ad aree attualmente non coperte dalla fornitura in via Pleven e in via Mezzo Miglio, quest’ultimo intervento peraltro già terminato.

L’intervento principale riguarda, però, il settore fognario: per i lavori, già avviati, di sistemazione dei collettori nella zona di via Gramsci saranno investiti 1.145.000 euro per eliminare le problematiche di allagamenti e sversamenti ricorrenti in occasione di importanti eventi atmosferici.

Inoltre è degno di menzione, l’intervento di valenza intercomunale che riguarda la realizzazione del sistema di denitrificazione presso l’impianto del campo pozzi “Petrignano” nella zona di Ospedalicchio. L’opera permetterà l’abbattimento dei nitrati contenuti nelle acque prelevate e ha un costo complessivo di circa 4 milioni di euro.

“Crediamo che una stretta collaborazione con le amministrazioni – sottolinea il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese – possa garantire una migliore qualità del servizio e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini”.