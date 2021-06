Giornata internazionale del donatore di sangue, 14 giugno

Nella Giornata internazionale del Donatore di Sangue, 14 Giugno, il Comune di Bastia Umbra illumina di rosso la Rocca Baglionesca, una campagna di sensibilizzazione promossa dall’Ass. AVIS Comunale di Bastia Umbra.

Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha voluto ringraziare i volontari per la generosità e la gratuità, componenti essenziali della loro opera solidale, ricordando che anche durante la pandemia la rete della solidarietà non si è fermata. E’ importante aumentare la consapevolezza dell’importanza della regolarità delle donazioni e per questo la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue assume un significativo valore.

La sezione Avis di Bastia Umbra conta circa 500 donatori attivi, un dato abbastanza rilevante ma da incrementare, soprattutto alla luce di notizie come quella di giovedì u.s., riguardante l’impossibilità di effettuare operazioni chirurgiche programmate presso un ospedale regionale a causa della carenza di sangue necessario per trasfusioni dei gruppi 0 positivo e negativo, gruppi A positivo e negativo; tutti siamo chiamati a fare la nostra parte in questa primaria campagna di solidarietà per la vita rivolgendoci alla Sezione Avis Comunale di Bastia Umbra, ai seguenti contatti: 0758000246 e avisbastia@libero.it

Lo slogan scelto per il 2021, “Dona il sangue e fai pulsare il mondo”, è un appello rivolto a tutti, in particolare ai giovani.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto quest’anno l’Italia per ospitare l’evento globale presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 14 giugno il programma prevede l’inaugurazione del Villaggio virtuale dei donatori.