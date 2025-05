Umbriafiere, candidature aperte fino al 13 maggio

Pubblicato l’avviso per il nuovo CdA della società

PERUGIA – È stato pubblicato da Sviluppumbria Spa l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse finalizzate alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Umbriafiere Spa. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è stato fissato alle ore 13:00 del 13 maggio 2025.

L’iniziativa è parte del percorso ordinario di rinnovo dell’organo amministrativo della società fieristica umbra, che si appresta a individuare i membri del consiglio che resteranno in carica per il prossimo triennio. Il procedimento è regolato dalle normative vigenti in materia di governance delle società partecipate e segue i criteri previsti dalla legislazione nazionale per la selezione degli amministratori.

I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti richiesti in tema di onorabilità, competenza e indipendenza. Tali criteri sono espressamente definiti dal decreto legislativo n. 175/2016, noto come Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché dalle disposizioni contenute nel codice civile.

L’avviso chiarisce che i candidati selezionati dovranno dimostrare comprovate esperienze professionali coerenti con il ruolo da ricoprire. Non solo, è richiesto che non sussistano condizioni di incompatibilità, ineleggibilità o conflitto d’interessi, sia attuali che potenziali, in relazione all’attività della società Umbriafiere.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa entro la scadenza mediante una delle modalità indicate nell’avviso: raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o consegna a mano presso gli uffici competenti. In ogni caso, farà fede la data e l’orario di ricezione. Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Il consiglio di amministrazione di Umbriafiere Spa è l’organo deputato alla direzione strategica e alla supervisione operativa della società. Tra le sue funzioni principali rientrano l’approvazione dei piani industriali, la definizione delle linee guida gestionali e la supervisione dei risultati economico-finanziari. L’organo collegiale si compone di membri nominati secondo criteri di merito e trasparenza, coerenti con gli indirizzi della società partecipante Sviluppumbria Spa.

L’avviso pubblico è stato diffuso in conformità ai principi di pubblicità, imparzialità e parità di accesso. Sviluppumbria Spa, in qualità di soggetto gestore, ha assicurato che la procedura sarà improntata alla massima trasparenza e nel pieno rispetto delle disposizioni normative. L’obiettivo è selezionare figure professionali che apportino valore alla governance della società, in un’ottica di efficacia amministrativa e sostenibilità degli obiettivi.

La società Umbriafiere, con sede a Bastia Umbra, rappresenta un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi fieristici in ambito regionale e nazionale. Negli ultimi anni ha promosso manifestazioni di rilevanza nei settori agroalimentare, zootecnico, artigianale e tecnologico. Il nuovo consiglio d’amministrazione avrà il compito di guidare la società in un contesto competitivo e in continua evoluzione, rafforzando la presenza sul mercato e valorizzando il ruolo del polo fieristico umbro.

L’avviso sottolinea che, in fase di valutazione, sarà data particolare attenzione ai profili che presentano una significativa esperienza in ambiti strategici come la gestione aziendale, il marketing fieristico, la finanza, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo del territorio. Non sono previsti compensi particolari per la candidatura, né sono richiesti costi per la partecipazione alla procedura selettiva.

I candidati dovranno allegare, oltre al modulo di partecipazione debitamente compilato, il curriculum vitae dettagliato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti richiesti e copia di un documento di identità in corso di validità. Ogni informazione fornita sarà trattata in conformità alla normativa sulla privacy.

L’intera documentazione e il testo integrale dell’avviso sono disponibili sul sito istituzionale di Sviluppumbria Spa, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici. Gli interessati sono invitati a consultare attentamente il documento ufficiale per verificare tutti i requisiti e le modalità operative previste per la candidatura.

Con la scadenza del mandato in corso, la procedura avviata si inserisce nella normale attività di rinnovo degli organi societari e rappresenta un passaggio essenziale per assicurare continuità e competenza nella gestione della società. Il nuovo consiglio sarà chiamato a delineare le strategie future, con particolare attenzione alla valorizzazione delle attività fieristiche, alla digitalizzazione dei servizi e all’attrattività dell’offerta espositiva regionale.

La nomina dei membri del consiglio avverrà secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e statutarie. Sviluppumbria Spa, terminata la fase istruttoria, procederà con la designazione dei componenti, nel rispetto delle prerogative stabilite dagli organi societari competenti.