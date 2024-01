Bastia in cerca di futuro, incoerenza amministrazione attuale

Bastia in cerca di futuro – Bastia, una città che sembra avvolta in un degrado sociale e strutturale quotidiano, è in realtà una città intrinsecamente forte e ben strutturata. Nonostante le apparenze, Bastia possiede le competenze necessarie per aprire nuove prospettive. Questo solleva una domanda: se la città ha un così grande potenziale, qual è il problema?

Il problema sembra risiedere nell’amministrazione di destra di Bastia. Le discussioni interne tra i membri dell’amministrazione sono un chiaro esempio di incoerenza. Le divergenze di opinione sono comprensibili, ma l’incoerenza nelle azioni dell’amministrazione rappresenta un ostacolo alla realizzazione di idee concrete.

Un esempio evidente di questa incoerenza si è manifestato durante le discussioni sul bilancio, un atto fondamentale per qualsiasi amministrazione. Mentre alcuni membri dell’amministrazione e del consiglio si sono distinti con uscite personali e di partito, alla fine hanno votato all’unisono il bilancio nell’ultima seduta di dicembre. Alcuni membri, dichiaratisi malati, sono stati prontamente presenti a un brindisi in piazza il giorno successivo, dimostrando una mancanza di coerenza tra parole e azioni.

La stessa incoerenza si è manifestata durante l’approvazione della parte strutturale del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), un altro atto di fondamentale importanza. La Sindaca, con un intervento polemico, ha annunciato il suo personale controllo dei lavori. Ma su chi e su cosa? Sul suo Assessore (Fratellini) su come è stato redatto il piano? Un piano che è stato in gestazione per 15 anni nelle giunte da lei rappresentate. A questo si aggiungono le incertezze della consigliera Degli Esposti, ex Lista Civica di Ansideri, Ex Lega e oggi in cerca di nuove opportunità, che ha votato in maniera ambigua il piano astenendosi, dimostrando una mancanza di coerenza nella posizione dell’opposizione.

Questi atti rappresentano il tessuto dell’azione amministrativa, non le chiacchiere vuote al vento. Le manovre politiche e le astuzie messe in mostra negli ultimi 15 anni hanno inflitto danni significativi a Bastia, dimostrando che la città merita di meglio. Il tempo di questi giochi è scaduto.

Ora è il momento del riscatto, delle nuove prospettive, delle competenze e, soprattutto, della serietà. Bastia non può più permettersi di essere guidata da personaggi che giocano a fare politica anziché impegnarsi sinceramente per il bene della comunità. È giunto il momento di unire le forze per una nuova visione di Bastia, una visione che metta da parte le incoerenze del passato e si concentri sulla costruzione di un futuro solido e prospero per tutti.

La Coalizione Progressista: PD, M5S, SI, PSI e Liste civiche, è pronta a guidare questo cambiamento.