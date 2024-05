Una Visione d’Europa da Bastia: Il Candidato Sindaco Pecci Lancia un Appello al Voto

Erigio Pecci, candidato sindaco per la coalizione progressista a Bastia Umbra, ha sfruttato l’occasione del 9 maggio, Giornata dell’Europa, per esprimere la sua visione di un’Europa unita e resiliente. In una giornata dedicata alla celebrazione dell’unità europea e del suo impegno per la pace, Pecci ha delineato la sua prospettiva sull’importanza dell’Unione Europea come entità non solo geopolitica ma come ideale di solidarietà e collaborazione tra popoli.

La celebrazione ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Bastia Umbra, dove Pecci ha ricordato gli sforzi dei padri fondatori dell’UE, la cui visione ha reso possibile un’Europa pacifica, contrapponendosi alle devastazioni delle guerre mondiali. Secondo Pecci, l’Europa è molto più di un conglomerato di trattati e confini; è un ideale che risplende nel cuore dei suoi cittadini, un sogno di solidarietà che ha resistito alle sfide del tempo.

Erigio Pecci ha inoltre rievocato le parole di Altiero Spinelli, sottolineando che l’intenzione della federazione europea era quella di creare un potere democratico paneuropeo, non di adattare un potere esistente. Ha messo in guardia contro i nemici della democrazia che, sebbene momentaneamente sottomessi alle regole democratiche, aspettano il loro momento per imporre visioni populiste e autoritarie.

Pecci ha espresso preoccupazione per le attuali minacce alla pace in Europa, evidenziando l’aggressione della Russia e i suoi tentativi di destabilizzare il modello europeo. Ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alle elezioni, sia a livello locale che europeo, per difendere i valori di democrazia, tolleranza e solidarietà.

Con una critica velata all’attuale gestione politica locale, Pecci ha dichiarato il suo impegno a promuovere questi valori all’interno della comunità di Bastia. Ha invitato i cittadini a riflettere sull’importanza delle loro scelte elettorali e sul potenziale impatto sul futuro dell’Europa e della loro città.

Il candidato ha anche esortato i cittadini a vedere l’Europa non come un’entità astratta spesso dipinta negativamente dalla politica, ma come una realtà viva, che incarna apertura e libertà. Questo concetto di apertura, ha argomentato, è fondamentale per la circolazione non solo di beni ma di idee e culture, che sono essenziali per la crescita e la comprensione reciproca.

Concludendo il suo discorso, Pecci ha ricordato il motto editoriale del Washington Post, “La democrazia muore nell’oscurità”, per sottolineare che le minacce alla democrazia prosperano nell’ignoranza e nella paura. Ha invitato i cittadini a mantenere viva la luce dell’Europa, sostenendo che ogni voto alle elezioni europee conta e che ogni cittadino ha il potere di contribuire alla salvaguardia del sogno europeo per le generazioni future.