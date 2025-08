Errore su atti vandalici a Moncioveta, era un incidente

La recinzione ceduta per il vento, non c’è dolo né vandali

Il presunto atto vandalico al nuovo spazio del Rione Moncioveta si è rivelato un fraintendimento, generando inizialmente preoccupazione e sdegno, poi smentito dai fatti. Il Comune di Bastia Umbra, che aveva parlato di un episodio grave e lanciato dure condanne contro ignoti, ha poi chiarito che non si è trattato di alcun atto doloso.

Secondo le verifiche tecniche condotte nelle ore successive, il danneggiamento del cancello, originariamente attribuito a un gesto intenzionale, è stato invece provocato da un cedimento strutturale della recinzione, aggravato dalle forti raffiche di vento. La pressione esercitata ha causato la rottura e l’improvviso distacco del cancello, che è stato poi ritrovato all’interno dell’area in fase di completamento.

Il Comune, in una nota successiva, ha riconosciuto pubblicamente l’errore, rettificando la prima versione dei fatti apparsa inizialmente sui canali ufficiali. Le prime comunicazioni parlavano infatti di un’azione vandalica compiuta ai danni di uno spazio simbolico, quasi ultimato, e destinato a rafforzare il senso di appartenenza rionale e il legame con il Palio de San Michele.

Le parole utilizzate nel primo comunicato, che definivano il gesto come “inqualificabile” e offensivo per l’intera comunità, avevano suscitato numerose reazioni da parte dei cittadini, soprattutto sui social, dove in molti hanno chiesto chiarimenti. Non sono mancati commenti critici nei confronti dell’amministrazione, accusata di aver diffuso una ricostruzione troppo frettolosa, senza attendere l’esito degli accertamenti.

In realtà, come emerso in seguito, l’episodio non ha alcuna matrice vandalica, ma è stato provocato esclusivamente da un fattore accidentale. Il danno è avvenuto autonomamente a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno sollecitato una porzione instabile della struttura perimetrale.

L’amministrazione comunale, una volta chiarita la dinamica reale dell’accaduto, ha spiegato che i lavori di sistemazione del nuovo spazio proseguiranno come previsto. In tempi brevi si procederà alla sostituzione del cancello e alla messa in sicurezza dell’area, per evitare che episodi simili si ripetano. Si tratta, hanno confermato, di un progetto importante, volto a completare il nuovo spazio rionale, concepito per valorizzare la socialità e la partecipazione cittadina.

La rettifica è stata accolta con sollievo, ma anche con richieste di maggiore attenzione da parte della cittadinanza. Alcuni utenti, intervenuti online, hanno sottolineato come una comunicazione più prudente avrebbe evitato allarmismi inutili. Altri hanno evidenziato come il clima di tensione generato dal primo annuncio fosse poco in linea con la realtà dei fatti, poi correttamente ricostruita.

Il Comune ha comunque ribadito la piena volontà di collaborare con i cittadini per rendere più sicura e fruibile l’area del Rione Moncioveta, e si è impegnato a mantenere trasparenza e tempestività nella comunicazione istituzionale.

In conclusione, quello che inizialmente era stato denunciato come un episodio vandalico si è rivelato un semplice guasto strutturale, e non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. Nessuna denuncia sarà formalizzata, poiché non ci sono soggetti da perseguire.

Con l’imminente ripristino del cancello e la prosecuzione dei lavori, lo spazio tornerà presto a disposizione della cittadinanza, con l’auspicio che simili malintesi non si ripetano e che si possa continuare a lavorare con serenità per il bene comune.