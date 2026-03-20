Zootecnia guida Agriumbria: nutrizione al centro qualità

E’ morto a 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord MILANO (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 84 anni il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese, inizia il suo impegno politico nei primi anni Settanta nel gruppo comunista del manifesto, nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, nell’ARCI; ma dopo pochi anni […]

Vittoria per 2-1 in casa del Rakow, Fiorentina ai quarti di Conference I viola bissano il successo ottenuto al Franchi vincendo con lo stesso risultato in Polonia

Turismo, Jelinic “Nel 2025 l’Italia è andata meglio dei competitor europei” ROMA (ITALPRESS) – “Il 2024 è stato definito da molti un anno record, in realtà nel 2025 siamo riusciti a fare meglio. E’ stato un anno a dir poco straordinario per quanto riguarda i numeri di arrivi e presenze, abbiamo addirittura superato i competitor europei, questo ci ha riempito di orgoglio. Anche il 2026 è […]

Cina, nello Xizang impennata del commercio con l’estero tra gennaio e febbraio LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni della regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, ha quasi raggiunto gli 1,83 miliardi di yuan (264,7 milioni di dollari) nei primi due mesi del 2026, in aumento del 15,4% su base annua, secondo quanto riferito oggi dalla dogana di Lhasa. Le esportazioni […]

Fumarola “Un patto della responsabilità per una strategia di sviluppo” ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo preoccupati per le ricadute negative che possono derivare e che si sono già manifestate rispetto ai conflitti in atto. Ci deve essere una responsabilità condivisa, abbiamo bisogno di avere una attenzione particolare per le questioni che riguardano gli aspetti internazionali: multilateralismo, diritto internazionale esigibile, una comunità internazionale coesa, un’Europa protagonista, […]

Referendum, l’avvocatura unita per il Sì “Un voto per un giudice davvero terzo” ROMA (ITALPRESS) – In vista dell’apertura delle urne per domenica e lunedì, l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ribadisce con determinazione il proprio sostegno alla riforma per la separazione delle carriere. Una posizione che l’Avvocatura esprime con voce ferma e compatta attraverso il Coordinamento per il Sì, che unisce OCF a UNCC, UCPI, AIGA, ANAI, Movimento Forense […]

Acquacoltura e pesca, più trasparenza e informazione per valorizzare Made in Italy ROMA (ITALPRESS) – Più trasparenza e informazione per valorizzare il prodotto ittico italiano: è la richiesta unanime emersa al vertice organizzato dall’API (Associazione Piscicoltori Italiani) nella sede di Confagricoltura a Roma con i principali rappresentanti dei comparti acquacoltura e pesca e delle istituzioni. Oltre al presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente dell’API Matteo Leonardi, […]

Regeneron rafforza la presenza in Italia e inaugura la nuova sede a Milano MILANO (ITALPRESS) – Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie gravi, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l’apertura dei nuovi uffici a Milano, confermando il Paese come uno dei mercati prioritari nell’ambito della strategia di espansione internazionale dell’azienda, avviata nel 2021.Fondata nel 1988 dai medici-scienziati […]

“Fucino Libri” al via con l’Ambasciatore Vento ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino lancia il progetto Fucino Libri, una serie di appuntamenti periodici di approfondimento con autori e scrittori su temi di attualità, geopolitica e macroeconomia. Protagonista del primo incontro è stato “Il XX secolo non è finito. Transizioni e Ambiguità”, scritto dal diplomatico e Ambasciatore Sergio Vento.Nel testo vengono approfondite tutte […]