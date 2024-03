Hotel la Villa, perché il Comune non ha fatto subito sopralluogo?

L’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare ha sollevato una questione importante riguardo alla gestione dell’ex Hotel La Villa a Bastiola, nel Comune di Bastia Umbra. L’edificio, che sembra destinato a diventare un centro di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, non è stato oggetto di un tempestivo sopralluogo da parte del Comune.

La procedura per l’affidamento dei servizi di gestione di tali centri prevede che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la struttura destinata all’accoglienza sia agibile e in possesso delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie. Questo include la conformità alla normativa vigente in materia residenziale, urbanistica, edilizia, impiantistica, antinfortunistica, prevenzione incendi e sicurezza sul luogo di lavoro.

L’Hotel La Villa è rimasto inutilizzato per oltre otto anni e durante questo periodo è stato soggetto a numerosi atti vandalici e furti, compresi quelli di componenti impiantistiche. Di conseguenza, è ragionevole chiedersi se la struttura abbia mantenuto i requisiti di agibilità. L’agibilità, infatti, presuppone non solo la conformità urbanistica ed edilizia, ma anche la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, come previsto dalla normativa vigente.

I cittadini hanno notato che presso la struttura sono in corso lavori edili da tempo, ma non si conosce la loro natura né la loro entità. Di fronte a questa situazione, l’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare ha espresso preoccupazione per il silenzio del Comune, che non ha ritenuto necessario effettuare i dovuti accertamenti per verificare se i lavori in corso richiedessero un titolo abilitativo.

In conclusione, l’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare sollecita il Comune a fare chiarezza sulla questione, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e dei futuri ospiti del centro di accoglienza.