Passeggiata comunitaria inaugura tratto verde riqualificato

Cittadini insieme per celebrare nuova mobilità sostenibile

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bastia Umbra, in sinergia con l’associazione Ri@mbientiamoci, ha annunciato per domenica 16 novembre 2025 un evento che unisce socialità e tutela del territorio: una passeggiata comunitaria per celebrare l’apertura del tratto riqualificato del Percorso Verde che collega Villaggio Brodolini, in località Costano, con San Lorenzo. La partenza è fissata alle ore 9:30 presso l’ingresso del Villaggio Brodolini, con ritorno previsto nello stesso punto.

L’iniziativa segna un passo importante nel progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree naturali cittadine. Il nuovo percorso, lungo circa quattro chilometri, è stato completamente rinnovato per garantire sicurezza e accessibilità, offrendo ai cittadini un luogo ideale per praticare mobilità dolce, attività fisica e momenti di incontro all’aria aperta.

La riqualificazione del tracciato rappresenta un investimento sulla qualità della vita, restituendo alla comunità un ambiente curato e fruibile. L’invito è rivolto a tutti, senza limiti di età, con la raccomandazione di indossare scarpe adatte alla stagione per affrontare il cammino in modo confortevole.

La passeggiata non è soltanto un’occasione per inaugurare un’opera pubblica, ma anche un momento di condivisione sociale, in cui cittadini, famiglie e associazioni possono riscoprire il valore della natura come spazio comune. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a data successiva, confermando la volontà di garantire la massima partecipazione.

Con questo intervento Bastia Umbra riafferma la propria attenzione alla sostenibilità e al benessere collettivo, consolidando un modello di città che guarda al futuro con rispetto per l’ambiente e cura delle relazioni umane.