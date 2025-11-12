Passeggiata comunitaria inaugura tratto verde riqualificato

12 Novembre 2025 Ambiente, Lavori pubblici, Ultime notizie
Passeggiata comunitaria inaugura tratto verde riqualificato

Cittadini insieme per celebrare nuova mobilità sostenibile

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bastia Umbra, in sinergia con l’associazione Ri@mbientiamoci, ha annunciato per domenica 16 novembre 2025 un evento che unisce socialità e tutela del territorio: una passeggiata comunitaria per celebrare l’apertura del tratto riqualificato del Percorso Verde che collega Villaggio Brodolini, in località Costano, con San Lorenzo. La partenza è fissata alle ore 9:30 presso l’ingresso del Villaggio Brodolini, con ritorno previsto nello stesso punto.

L’iniziativa segna un passo importante nel progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree naturali cittadine. Il nuovo percorso, lungo circa quattro chilometri, è stato completamente rinnovato per garantire sicurezza e accessibilità, offrendo ai cittadini un luogo ideale per praticare mobilità dolce, attività fisica e momenti di incontro all’aria aperta.

La riqualificazione del tracciato rappresenta un investimento sulla qualità della vita, restituendo alla comunità un ambiente curato e fruibile. L’invito è rivolto a tutti, senza limiti di età, con la raccomandazione di indossare scarpe adatte alla stagione per affrontare il cammino in modo confortevole.

La passeggiata non è soltanto un’occasione per inaugurare un’opera pubblica, ma anche un momento di condivisione sociale, in cui cittadini, famiglie e associazioni possono riscoprire il valore della natura come spazio comune. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a data successiva, confermando la volontà di garantire la massima partecipazione.

Con questo intervento Bastia Umbra riafferma la propria attenzione alla sostenibilità e al benessere collettivo, consolidando un modello di città che guarda al futuro con rispetto per l’ambiente e cura delle relazioni umane.

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*