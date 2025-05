A Costano torna il Festival della Scuola per 900 studenti

Decima edizione tra laboratori, giochi e cena collettiva

Costano si prepara ad accogliere la decima edizione del Festival della Scuola, l’evento promosso dall’Istituto Comprensivo Bastia 1 e dal Comitato Genitori, in programma sabato 24 maggio 2025 a partire dalle 14:30. La manifestazione, che coinvolgerà oltre 900 studenti, si svolgerà per le vie del paese trasformate in un grande spazio educativo all’aperto.

Sorto come festa conclusiva dell’anno scolastico, il Festival è diventato negli anni una rassegna partecipata che raccoglie l’entusiasmo di alunni, famiglie, docenti, personale scolastico e volontari. Il coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica ha consentito all’iniziativa di crescere e consolidarsi come appuntamento atteso e condiviso, simbolo di coesione tra scuola e territorio.

L’edizione 2025 vedrà una partecipazione speciale: l’Ente Palio de San Michele contribuirà con il gruppo “IN Palio”, proponendo ai ragazzi le tradizionali prove del Palio di Bastia Umbra. I giovani potranno cimentarsi in attività come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e la minilizza, vivendo un’esperienza educativa che intreccia gioco e tradizione popolare.

L’intero centro abitato di Costano sarà animato da mostre, installazioni, spettacoli e laboratori didattici, dove gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria esporranno i progetti realizzati durante l’anno. I partecipanti saranno protagonisti attivi di percorsi musicali, scientifici, artistici e motori, offrendo al pubblico una rappresentazione concreta del lavoro educativo svolto.

A concludere la giornata sarà la cena conviviale, che nella precedente edizione ha riunito oltre 1.600 persone. Il ricavato della serata verrà interamente destinato a finanziare il miglioramento degli spazi scolastici, l’acquisto di nuove tecnologie didattiche e il potenziamento di biblioteche e laboratori. Tra gli interventi in corso figurano anche progetti di riqualificazione degli edifici scolastici, in parte sostenuti dai fondi PNRR.

L’iniziativa celebra anche i dieci anni del Comitato Genitori, organismo nato per rafforzare il dialogo tra scuola e famiglie, oggi punto di riferimento stabile per l’istituto. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, in un’edizione che intende valorizzare la scuola come luogo condiviso e partecipato.