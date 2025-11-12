Stangoni e Anelli nuova guida giovane per Lista civica Lungarotti

Stangoni e Anelli nominati coordinatori nel centrodestra bastiolo

La Lista civica Paola Lungarotti Sindaco, realtà radicata nel tessuto politico di Bastia Umbra e parte integrante della coalizione di centrodestra, ha ufficializzato la nomina di Matteo Stangoni come coordinatore e di Francesco Anelli come vice coordinatore. La decisione, maturata dopo un confronto interno, intende rafforzare il ruolo del movimento civico e riaffermare la fiducia ricevuta dagli elettori nelle ultime amministrative.

Il gruppo sottolinea come l’esperienza del passato abbia insegnato che la frammentazione del centrodestra rappresenta una debolezza, mentre l’unità è condizione indispensabile per competere con il centrosinistra. La separazione del 2019, ricordata come un passaggio critico, ha mostrato gli effetti negativi di una coalizione divisa. Oggi la Lista civica guarda a una nuova fase, fondata sulla partecipazione dei giovani e sulla valorizzazione di figure emergenti.

Accanto a Stangoni e Anelli, il consigliere Giulio Provvidenza sarà parte attiva del progetto politico, con l’obiettivo di consolidare la presenza della Lista nella coalizione. Non mancano i ringraziamenti a Moreno Ricci, eletto nel 2024 e oggi nel Gruppo Misto, e a Paola Lungarotti, già sindaco, che pur avendo fatto un passo indietro dal consiglio comunale continua a rappresentare un riferimento di civismo autentico, privo di interessi personali e fondato su coerenza e dedizione.

La Lista ribadisce di non voler assumere la forma di partito, preferendo mantenere la propria identità civica. L’intento è quello di agire come comunità di cittadini, bastiole e bastioli, uniti dalla convinzione che la politica debba essere servizio e non strumento di potere. In questa prospettiva, la comunicazione attraverso i canali social viene rilanciata come spazio di dialogo e confronto, con l’invito a condividere idee e proposte.

Il rinnovamento grafico della pagina Facebook, con una nuova immagine di copertina, è stato presentato come simbolo di un impegno concreto: l’umanità deve restare fine ultimo e mai mezzo. La Lista civica Paola Lungarotti Sindaco si prepara così a una stagione politica che punta a rafforzare il centrodestra locale, con l’apporto di nuove energie e la continuità di valori radicati nella comunità.