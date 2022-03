A Bastia il riconoscimento Mimosa d’Oro alle operatrici RAV

Per l’importante azione sociale svolta nel nostro territorio presso lo Sportello Anti violenza comunale, per l’elevato valore sociale di supporto alle donne vittime di violenza, per l’impegno profuso nel territorio nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere, per il supporto che offrono al Tavolo comunale per le Pari Opportunità promuovendo iniziative e attività per tutta la comunità, i giovani, le scuole volte al riconoscimento della dignità della donna, della persona.

Il conferimento è un omaggio all’impegno, all’aiuto per e verso le Donne, divenendo simbolicamente un riconoscimento a tutte le Donne. Grazie alle operatrici, a Simona Branchinelli referente Punto D’Ascolto della Zona Sociale 3, gestito dall’Associazione Rav, a tutte le operatrici e le volontarie per il loro grande impegno. “Un ringraziamento da parte mia e dell’Amministrazione Comunale afferma il Sindaco Paola Lungarotti – per la partecipazione a questa quarta edizione del Riconoscimento Mimosa d’Oro, per la cooperazione attiva nella nostra comunità, va alla dott.ssa Morena Bigini Vice Presidente Centro Pari Opportunità Regione Umbria, all’Assessore Pari Opportunità comunali Daniela Brunelli, all’Assessore Valeria Morettini, al Luogotenente Gennaro Colella alla Comandante della Polizia Locale Magg. Carla Menghella, all’Ispettore Mauro Miraz Polizia di Stato di Assisi”.

Continuano le iniziative del Comune di Bastia Umbra per la Giornata Internazionale della Donna

-domani 10 Marzo ore 17.30 Incontro ” Autonomia, assertività ed autoefficacia le tre A per le pari opportunità delle donne” a cura della Dott.ssa De Leonibus psicologa e psicoterapeuta, presso l’ Auditorium S. Angelo. Incontro Promosso da Università Libera