Bastia in trasferta a Ellera per l’ultima di Coppa

Nessuna delle due formazioni ha più chance di passaggio

Il Bastia Calcio 1924 torna in campo per il terzo turno della Coppa Italia di Eccellenza, chiudendo il proprio percorso nel Girone A. Dopo la sconfitta subita mercoledì al “Carlo Degli Esposti”, la formazione allenata da Mister Tomassoli, ex tecnico proprio dell’Ellera, sarà di scena in trasferta domenica 1° settembre. La gara è in programma allo stadio “Fioroni” di Ellera di Corciano con fischio d’inizio alle 16:30.

Si tratta di un incontro senza riflessi diretti sulla classifica, poiché entrambe le squadre sono già matematicamente fuori dalla corsa per la qualificazione. Il Bastia, con un solo punto ottenuto, non può più recuperare terreno, mentre l’Ellera resta fermo a quota tre. In testa al raggruppamento comanda il Pierantonio con sei punti, seguito a distanza da Pontevecchio e dallo stesso Bastia a quota uno.

La direzione di gara sarà affidata a Giordano Provenzani della sezione AIA di Terni. A completare la terna arbitrale ci saranno Chiara Trotta e Giorgio Di Cesare, entrambi provenienti dalla sezione AIA di Perugia.

La sfida offrirà comunque l’occasione per valutare lo stato di forma dei biancorossi, reduci da un avvio complicato, e permetterà a Tomassoli di affrontare da avversario il club che ha guidato in passato. Sul fronte opposto, l’Ellera cercherà di sfruttare il fattore campo per concludere il torneo con un risultato positivo, utile per il morale e in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza.