Bastia Classica, domenica 13 marzo il primo dei 3 concerti

Con Danis Pagani, giovane pianista di ventuno anni, si inaugura domenica 13 marzo alle ore 17.00 la prima edizione di Bastia Classica- PianoFest presso l’Auditorium di Sant’Angelo. La stagione, che vede la rinascita della musica classica attraverso la valorizzazione di giovani musicisti professionisti, promossa dal Comune di Bastia, Assessorato alla Cultura, è dedicata nella sua prima edizione al pianoforte.

da Cinzia Mortolini

Ufficio Stampa del Sindaco

Il programma del concerto prevede musiche di diverse epoche partendo dalla Sonata op. 31 n. 2 denominata “La Tempesta” di Ludwig van Beethoven, tre Studi di Fryderyk Chopin, la raccolta Estampes di Claude Debussy composta da tre deliziosi quadri musicali dal forte carattere descrittivo e la coinvolgente Sonata-Fantasia di Alexander Scriabin, compositore del quale quest’anno ricorre l’anniversario della nascita.

Danis Pagani vive attualmente in Germania, studia presso la Hochschule für Musik und Tanz di Köln sotto la guida di Gesa Lücker e si perfeziona anche con Gabriele Leporatti. A quindici anni ha tenuto il suo primo recital solistico a Cortona, sua città natale, nell’Auditorium S. Agostino e nello stesso anno ha debuttato anche come solista con orchestra al Festival Internazionale dei giovani Concertisti di Castel Rigone. Si è distinto in molti concorsi pianistici nazionali ed internazionali vincendo premi assoluti e altri premi e ha suonato per diverse associazioni musicali sia in Italia sia in Germania.

3 Concerti pianistici per valorizzare i giovani musicisti professionisti con la direzione artistica di Cristina Capano con l’obiettivo di valorizzare i giovani musicisti che in questo particolare momento trovano difficoltà ad esprimere la loro arte frutto di anni di studio e sacrifici.

Gli appuntamenti. BASTIA CLASSICA. Auditorium Sant’Angelo Piazza Umberto I ore 17.00

PIANOFEST I edizione

Domenica 13 marzo 2022

DANIS PAGANI pianoforte

opening Alessia Morgantini

Liceo musicale Italo Calvino Città della Pieve

Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin

Domenica 27 marzo

MATTEO GIULIANI DIEZ pianoforte

opening Matteo Baldelli

Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia

Musiche di Schubert, Liszt, Debussy, Rachmaninov

Sabato 9 aprile

DAVID MANCINI pianoforte

opening William Hull

Liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo

Musiche di Beethoven, Chopin, Ravel