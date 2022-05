Assemblea Umbriafiere, elezioni Stefano Ansideri: congratulazioni Amministrazione Comunale

Paola Lungarotti, a nome della Giunta e dell’Amministrazione Comunale, esprime le più vive felicitazioni e gli auguri di un proficuo e intenso lavoro a Il Sindaco, a nome della Giunta e dell’Amministrazione Comunale, esprime le più vive felicitazioni e gli auguri di un proficuo e intenso lavoro a Stefano Ansideri , eletto Presidente del nuovo CdA di Umbriafiere

Una designazione unanime, che onora il candidato e che indubbiamente a sua volta non può che onorare la nostra città e questa Amministrazione, particolarmente legata al Presidente neo eletto.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

Ringrazio altresì Lazzaro Bogliari e i membri del CdA uscente con i quali in questi anni forte e proficuo è stato il lavoro sinergico tra proprietà e gestione, certamente il cambio alla Presidenza non può che stringere ancora più il legame vivo e ben saldo a cui questa Amministrazione tiene in modo forte, consapevole dell’importanza che il centro fieristico riveste in tutto il territorio regionale e non solo.

A Stefano Ansideri, ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione rinnoviamo i nostri auguri con gli auspici dei maggiori successi.