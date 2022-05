Chiama o scrivi in redazione

Favole a Merenda, letture animate ai Nidi Comunali

“Favole a Merenda”, è questo il titolo della iniziativa organizzata dal Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche in collaborazione con la Ludoteca Comunale e coop. Asad, in programma per oggi Sabato 28 Maggio 2022 presso il Nido comunale Piccolo Mondo, alle ore 17.00.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

Una occasione per i piccoli utenti e le loro famiglie per socializzare e conoscersi meglio attraverso letture animate, a cura degli operatori della Ludoteca “G.Rodari”.