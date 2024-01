Bastia, la capolista, consolida sua posizione e batte Cerqueto

La squadra di calcio di Bastia ha rafforzato la sua posizione di leader con una vittoria cruciale su Cerqueto. Questa vittoria è stata ottenuta grazie a un gol decisivo di Santantonio, che ha segnato al 21’ del secondo tempo.

La partita, giocata al Luzi, è stata equilibrata e ha visto le due squadre combattere duramente su un campo reso pesante dalle recenti piogge. Nonostante la mancanza di emozioni forti, la partita è stata caratterizzata da un gioco corretto e maschio.

Nel primo tempo, Bastia ha avuto due occasioni pericolose con Pelliccia e Donati, ma entrambi i tentativi sono stati neutralizzati dalla difesa di Cerqueto. Nel secondo tempo, Cerqueto ha cercato di reagire con Bellucci, ma la sua conclusione è finita alta sopra la traversa.

Il momento decisivo della partita è arrivato al 66’ quando, sugli sviluppi di una punizione, la palla ha colpito la traversa e è caduta nei pressi di Santantonio. Il giocatore di Bastia non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete, portando la sua squadra in vantaggio.

Dopo il gol di Santantonio, Cerqueto ha cercato di reagire, ma Bastia ha saputo difendersi bene e ripartire in contropiede con Del Prete e Moyano. La squadra di Bastia, guidata dall’allenatore Montecucco, ha così consolidato il suo primato in classifica, ottenendo una vittoria di platino contro un avversario coriaceo come Cerqueto. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per Bastia nella sua corsa alla promozione.