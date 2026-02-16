Resilienza Bastia: difesa eroica e pari strappato ad Ellera

Pareggio a Ellera dopo una gara intensa e ricca di tensione

La resilienza del Bastia emerge con forza in una partita che al “Fioroni” di Ellera si trasforma presto in una prova di carattere. Lo 0-0 finale fotografa una sfida densa di tensione, segnata da episodi contestati e da una lunga inferiorità numerica che non ha però scalfito la solidità degli ospiti, capaci di stringere i denti fino all’ultimo secondo.

Avvio di marca locale e prime occasioni nitide

L’Ellera parte con decisione, imponendo ritmo e aggressività. Dopo appena otto minuti Antognoni intercetta un pallone vagante e incrocia un diagonale che sembra destinato all’angolo basso, ma Rossi si allunga con un intervento plastico e devia in corner. Sul successivo sviluppo da fermo è ancora il portiere bastiolo a blindare la porta, opponendosi sul primo palo alla conclusione ravvicinata di Salvucci.

Il Bastia fatica a respirare, ma prova comunque a ripartire con ordine, affidandosi alla densità in mezzo al campo e alla capacità di Romio e Trottini di alleggerire la pressione.

Proteste Bastia e un primo tempo acceso

La gara si accende alla mezz’ora, quando gli ospiti reclamano un tocco di mano in area su un pallone vagante. L’azione prosegue e pochi istanti dopo un contatto tra Romio e Segoloni scatena nuove proteste. Il direttore di gara Cristofori lascia correre in entrambe le circostanze, decisioni che alimentano il nervosismo in campo.

Prima dell’intervallo l’Ellera torna a farsi vedere con un’altra iniziativa di Antognoni, disturbato in extremis da Bokoko che gli impedisce di calciare con precisione.

La svolta: espulsione di Tondini e Bastia in trincea

Il match cambia volto al 53’, quando Tondini rimedia il secondo giallo per un intervento su Antognoni. Il Bastia resta in dieci e deve riorganizzarsi in fretta. Martinelli richiama la squadra a un blocco più compatto, riducendo gli spazi e rinunciando a parte della spinta offensiva.

L’Ellera prova ad approfittarne, ma la retroguardia ospite si chiude con disciplina, concedendo solo conclusioni dalla distanza. L’unico vero brivido arriva all’81’, quando Morlunghi lascia partire un mancino potente dai venti metri che sfiora la traversa.

Finale di sofferenza e un punto che vale

Gli ultimi minuti sono un concentrato di sacrificio per il Bastia, che difende con ordine ogni pallone e respinge gli ultimi assalti locali. Al triplice fischio lo 0-0 assume il valore di un risultato prezioso, frutto di una prova di carattere e di una tenuta mentale che ha permesso agli ospiti di uscire indenni da una gara complessa.

Il Tabellino

ELLERA – BASTIA 0-0

ELLERA (4-3-2-1): Segoloni; Sebben (40’ st Roticiani), Convito, Polidori, Morlunghi (38’ st Gazzani); Vinciarelli, Mennini, Paradisi (28’ st Sorbelli); Massetti (7’ st Spippoli), Salvucci; Antognoni. A disp.: Beccari, Vescovi, Bertini, Mariotti, Sisani. All.: L. Grilli.

BASTIA (4-1-4-1): Rossi; Cozzali, Bokoko, Tondini, Zanchi; Giabbecucci; Minuti (29’ st Dedja), Balducci, Romio, Trottini; Boldrini (11’ st Battistelli). A disp.: Vinti, Rossi, Bodnar, Ouchen, Bigarelli, Bagnolo, Hysenaj. All.: Martinelli.

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia (Ass. Polveri e Bicaroni). Note: Espulso all’8’ st Tondini (B) per doppia ammonizione. Ammoniti: Balducci, Giabbecucci (B); Vinciarelli, Paradisi, Sorbelli (E).