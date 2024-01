UmbriaCon 2024, festival nerd Umbria fumetti, giochi e grandi ospiti

UmbriaCon 2024 – Il 20 e 21 gennaio 2024, il centro Umbria Fiere di Bastia Umbra si trasforma in un vivace crocevia di cosplayer, autori, disegnatori e appassionati di tutto il mondo, dando vita a UmbriaCon, un evento eclettico che abbraccia l’intero panorama della cultura nerd. Dai videogiochi alla street art, dal fumetto al gioco da tavolo, l’Umbria ospita un festival che promette creatività, divertimento e passione.

Un’iniziativa Regionale: UmbriaCon unisce i Comuni dell’Umbria

Il cuore dell’evento è la collaborazione tra i comuni dell’Umbria, che si uniscono per offrire un fine settimana dedicato al divertimento e alla cultura. UmbriaCon si propone come un’opportunità per valorizzare i tesori turistici dell’Umbria, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre il mondo nerd.

Federico Piermaria, responsabile della Fidelio Srl di Bastia Umbra, l’organizzatore di UmbriaCon, esprime l’obiettivo principale dell’evento: “UmbriaCon vuole essere un punto d’incontro tra mondi diversi, offrendo a giovani e meno giovani, appassionati e famiglie un’esperienza unica, arricchita da grandi nomi e iniziative di qualità”.

Un’Esperienza Ampia e Attrezzata: Dal Fumetto ai Giochi da Tavolo

Il centro Umbria Fiere accoglierà gli appassionati dalle 09:30 alle 19:30 in entrambi i giorni, offrendo un ambiente vasto, comodo e attrezzato. I biglietti d’accesso sono già disponibili su umbriacon.com, con formule che includono l’abbonamento completo per adulti a €28 e €11 per i bambini sotto gli 11 anni.

Il simbolo di UmbriaCon, un’illustrazione di Paolo Barbieri, cattura l’essenza dell’evento, unendo la natura e la tradizione umbra a una creatura fantastica. L’evento ospiterà anche illustri ospiti, tra cui Kevin Eastman, creatore delle Tartarughe Ninja, e Paolo Barbieri stesso.

Un Programma Vasto e Coinvolgente: Da Kevin Eastman a Cristina D’Avena

UmbriaCon promette un programma ricco, con aree dedicate al fumetto, giochi da tavolo, videogiochi, street art e molto altro. Tra gli ospiti, Kevin Eastman, creatore delle Tartarughe Ninja, Sio, autore italiano, Ciruelo, illustratore di Magic The Gathering, e David Lloyd, disegnatore di V per Vendetta.

Le case editrici e le associazioni partecipanti includono nomi come DV Giochi, Need Games, Red Glove, Pendragon Games e Grumpy Bear. La sezione dedicata a Dungeons & Dragons celebra i 50 anni del gioco, mentre un’area costruzioni in mattoncini elettrizza gli amanti di LEGO.

Per gli appassionati del divertimento elettronico, una vasta area sarà dedicata alle console di ultima generazione, videogiochi retro e simulatori. L’evento accoglie anche gli amanti del Signore degli Anelli, con la presenza dell’AIST-Associazione Studi Tolkieniani e di Medio Evo.

La sezione dedicata alla musica vedrà esibizioni di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, noti per le sigle animate, mentre gli appassionati di Star Wars potranno immergersi in duelli a colpi di spada laser e animazioni stellari.

Prenota Ora: UmbriaCon ti Aspetta per Due Giornate di Magia e Divertimento

Ulteriori ospiti e iniziative saranno annunciati sui canali ufficiali di UmbriaCon, e i biglietti sono disponibili su umbriacon.com. L’evento si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, unendo i sogni di mondi fantastici alla magia dell’Umbria.

Il Festival UmbriaCon è l’occasione perfetta per immergersi nella cultura nerd, incontrare grandi nomi del settore e scoprire i tesori dell’Umbria. Prenota ora e preparati per un fine settimana straordinario di divertimento, passione e scoperte.