Bastia Umbra, il comune lancia la giornata della trasparenza

M

ercoledì

Da Ufficio Stampa Comune di Bastia Umbra

La trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni è un diritto dei cittadini che nel corso del tempo si è sempre più articolato e ampliato, fino a essere oggi definito dalla normativa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”

PROGRAMMA

Ore 9.30 Saluti ed apertura dei lavori

Prof.ssa Paola Lungarotti, Sindaco del Comune di Bastia Umbra: “Il Programma di mandato del Sindaco”

Dott.ssa Giuseppa Anatra, Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche: “I servizi erogati a sostegno della cittadinanza”

Dott.ssa Daniela Raichini, Funzionario Responsabile Settore Personale, Organizzazione e Controllo di Gestione: “DUP – Documento unico di programmazione”

Rag. Luigi Mencarelli, Funzionario Responsabile Settore Economico-Finanziario: “Bilancio di Previsione”

Dott. Marco Taralla, Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Bastia Umbra: “Piano della Performance”

ore 11.30 Conclusioni

L’evento verrà trasmesso in DIRETTA STREAMING sul canale Youtube del Comune di Bastia Umbra