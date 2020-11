Edilizia scolastica, continuano i lavori di adeguamento nelle scuole del territorio

Avviati i lavori per migliorare la sicurezza di accesso e di uscita nelle scuole del territorio

“L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra rivolge molta attenzione alle strutture scolastiche, al loro adeguamento e alla loro manutenzione”, è quanto afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni.

“Dopo l’inizio dell’anno scolastico si sono resi necessari ulteriori interventi per adeguare gli ingressi dei ragazzi a scuola. Rilevate le necessità da parte degli istituti scolastici, l’Amministrazione ha subito provveduto per venire incontro alle esigenze che si sono presentate realizzando nuovi marciapiedi

in particolare all’interno delle scuole elementari di Ospedalicchio e di Borgo Primo Maggio, predisponendo a breve anche la sostituzione del cancello d’ingresso principale della scuola di Costano”.

“Già ad inizio anno scolastico, abbiamo dotato l’ingresso della scuola dell’infanzia Umberto Fifi di una pensilina in vetro per proteggere l’ingresso principale dalle infiltrazioni d’acqua, intervento

atteso da molti anni! A breve porteremo in Consiglio Comunale anche l’approvazione del progetto definitivo della nuova palestra della scuola media”, ha aggiunto l’assessore Santoni.

“Ma l’edilizia scolastica nelle strutture già esistenti è fatta anche di manutenzione straordinaria, per rendere le scuole sicure per docenti e studenti e per chiunque frequenti gli ambienti scolastici, va pianificata insieme ai dirigenti scolastici che si sono trovati ad affrontare situazioni impreviste e nuove. Un ringraziamento particolare va a loro, a tutto il personale per l’impegno in questo momento particolare, da parte mia e di tutta l’Amministrazione”, ha concluso l’assessore ai lavori pubblici del comune di Bastia Umbra.