Centri estivi 2021, al via rimborsi alle famiglie: cosa c’è da sapere

di Bruna Almeida Paroni

Anche quest’anno la Regione Umbria ha approvato il Bando destinato al rimborso delle spese sostenute, da parte delle famiglie, per i centri estivi. L’obiettivo è quello di contribuire ai costi sostenuti per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva, al fine di favorire non solo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ma anche sostenere le opportunità di aggregazione, sviluppo di abilità relazionali, e integrazione di ragazzi e bambini.

Descrizione dell’intervento

L’intervento oggetto dell’Avviso prevede l’erogazione di un sussidio a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2021.

Destinatari dell’intervento

Tutte le famiglie residenti o domiciliate in Umbria alla data di presentazione della delega al Centro estivo. Ogni famiglia può presentare una sola delega al Centro estivo.

Presentazione delle deleghe da parte delle famiglie

La delega compilata va consegnata al titolare del Centro estivo frequentato dal/la bambino/a;

Le famiglie non possono presentare domande direttamente alla Regione.

Presentazione delle deleghe da parte delle famiglie i cui bambini hanno frequentato il centro estivo comunale “Nido estivo piccolo mondo di via Pascoli” e “Nido estivo l’albero degli gnomi di San Lorenzo”

Ciascuna delega va debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del genitore richiedente e corredata di copia di un documento di identità in corso di validità; alla delega va inoltre allegata copia delle ricevute di avvenuto pagamento delle rette, con riferimento al periodo interessato;

Il modello di delega può essere reperito sul sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra alla voce Avvisi, congiuntamente al Bando Regionale e a tutti I suoi allegati.

Per un eventuale supporto alla compilazione della delega rivolgersi al Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche ai seguenti numeri telefonici: 0758018284 -298 – 220.

La delega, debitamente compilata e firmata, comprensiva dei relativi allegati, può essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bastia Umbra, sito in Piazza Cavour 19, entro le ore 17:00 del giorno Giovedì 9 settembre 2021.

Bando regionale – Centri estivi 2021

Informativa per cittadini e titolari centri estivi