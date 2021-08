🖨 Rassegna stampa 🖨 Marciapiedi, ciclabile e nuova asfaltatura lungo via Torgianese

di Flavia Pagliochini

Terminati i lavori e riapertura della viabilità dal 12 agosto tra via Ignazio Silone, piazzale Poste e via Torgianese, con il completamento dell’area interessata, marciapiede, pista ciclabile e asfaltatura. L’opera iniziata giovedì 1 luglio è stata realizzata sulle aree di proprietà comunali dalla ditta appaltatrice dei lavori nell’ambito del piano attuativo di iniziativa mista della zona di ristrutturazione “R2” Franchi, a fronte della comunicazione di presa in carico parziale delle aree stesse.

L’area interessata era stata chiusa al traffico veicolare – ora riaperto – ma non ai pedoni, ai quali sarà sempre garantito il passaggio con un corridoio dedicato, consentendo di usufruire del parcheggio del piazzale in prossimità dell’ufficio postale e recarsi in via Torgianese per accedere al centro storico anche da quella direzione oltre che da via del Conservificio e vie adiacenti. Terminati anche i lavori improrogabili di rinnovamento del binario sulla strada 147 (PL Km 21 +252 linea Perugia- Ponte San Giovanni – Bastia.

“L’intervento – spiega l’amministrazione comunale – fa parte del rinnovamento del binario unico tra le stazioni di Perugia- Bastia per 8,6 chilometri circa ed è ricompreso nel programma di manutenzione straordinaria e rinnovo sulla linea Foligno-Terontola per complessivi 21,25 km”. La Regione sta inoltre lavorando con l’obiettivo di ridurre a 60 minuti i tempi medi di percorrenza negli 82 km da Foligno a Terontola. (CU)