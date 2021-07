Famiglie numerose, avviso pubblico per l’accesso a contributi

Si informano i cittadini dell’apertura del bando “Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli” Zona Sociale 3, Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica, Ente capofila Assisi, con scadenza per la presentazione della domanda fissata al 03.09.2021.

Sul sito del Comune di Bastia Umbra nella sezione avvisi è stato pubblicato il Bando unitamente al modello di domanda e scheda di valutazione.

Le domande possono essere presentate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata PEC (Non mail normale). L’Invio della PEC può avvenire solo se il cittadino è in possesso di una PEC personale altrimenti lo stesso dovrà inviare la domanda di ammissione tramite raccomandata a/r. Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Bastia Umbra è il seguente: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

La domanda a mezzo raccomandata A/R deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour 19, 06083 PG

Per ulteriori informazioni tel: 075/8018311; 075/8018254;075/8018287; 075/8018248;075/8018220; 075/8018335.