Dal 6 agosto ingresso nei luoghi di cultura concesso solo con Green Pass

Anche alla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”, come stabilito dall’art. 3 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto, l’accesso sarà consentito alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 in formato digitale o cartaceo insieme alla tessera della biblioteca o altro documento di identità.

La documentazione sarà oggetto di controllo da parte del personale addetto. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per tutte le informazioni sul Green Pass e come ottenerlo: https://www.dgc.gov.it/web/