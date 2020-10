Sezione Inbook e libri in simboli Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Venerdi’ 23 ottobre 2020 alle ore 17 presso l’Auditorium Sant’Angelo, la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra presenta la nuova sezione Inbook e libri in simboli per il diritto di tutti alla lettura.

Intervengono Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra, Daniela Brunelli, Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche, Roberta Palazzi, Psicologa traduttrice Inbook, coordina l’evento Michela Giuglietti, Bibliotecaria di Sistema Museo.

I libri sono stati acquistati grazie al contributo alle biblioteche per acquisto libri – Sostegno all’editoria libraria – D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 – Istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il quale sono stati assegnati alla Biblioteca di Bastia Umbra 10.000 Euro.

Una parte dei finanziamenti ottenuti saranno destinati ad incrementare la già nutrita collezione libraria con una nuova sezione di 100 libri legati alle tematiche dei mondi della disabilità e della diversità.

Una “Sezione Speciale”, un punto di riferimento locale di sensibilizzazione e di informazione sui libri “alternativi” e “accessibili” per bambini con bisogni comunicativi complessi, inclusi i bambini con disturbi di linguaggio o di attenzione, migranti e con disabilità.

I libri modificati con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa sono infatti indicati non solo per lo sviluppo delle competenze comunicative di bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunicativi complessi, ma anche per persone straniere al primo approccio con la lingua locale e, in generale, per i soggetti con fragilità di comunicazione a tutte le età.

Lo scopo è quello di fornire un’esperienza di lettura partecipata in grado di apportare un contributo significativo in ogni contesto di vita quotidiana: famiglia, scuola, servizi educativi e sanitari e comunità di appartenenza. Un progetto molto importante, un altro passo verso la cultura dell’inclusione, verso una cultura per tutti, per tutti i bambini a cominciare da quelli con esigenze e bisogni speciali perché ” Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi” (Charles Evans Hughes) Questo è un dovere per le istituzioni.

La Biblioteca è un servizio per la collettività, il cui obiettivo è di incrementare sempre di più gli strumenti socio-educativi e il patrimonio delle risorse accessibili.