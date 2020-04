Scrivi in redazione

La solidarietà non si ferma mai, al Giontella consegnati pacchi alimentari

Se questa pandemia ci ha reso tutti più fragili anche economicamente dall’altra parte ci ha reso tutti più forti verso l’altro. Continua la solidarietà dei nostri concittadini e delle nostre aziende. Stamattina presso Conad Superstore Giontella grazie al Conad stesso, alla Palestra Area 4, all’Azienda Fratelli Rustici Assisi, sono stati consegnati pacchi alimentari e 160 chili di carne per garantire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà. La fornitura come sempre è stata consegnata al Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra e parte alla Volontari Protezione Civile Gruppo Comunale Assisi. Solo insieme ce la possiamo fare, e Bastia ha un cuore grande.