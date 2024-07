“La Terrazza dei Libri”: Letture Notturne alla Biblioteca Comunale di Bastia Umbra

BASTIA UMBRA – La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra ha inaugurato “La Terrazza dei Libri”, un evento che offre un’esperienza di lettura unica sotto le stelle. L’iniziativa, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, prevede l’apertura della terrazza ogni Mercoledì e Giovedì dalle 21:00 alle 24:00.

L’evento offre un’opportunità per distaccarsi dalla routine quotidiana e dedicarsi alla lettura in un ambiente tranquillo e suggestivo. Durante l’evento, i partecipanti sono invitati a spegnere i cellulari e a leggere in compagnia. Ognuno può portare il proprio libro o scegliere un titolo dagli scaffali della biblioteca.

“La Terrazza dei Libri” non è solo un’occasione per leggere, ma anche per conversare. Tra un periodo di lettura e l’altro, ci sono pause in cui i partecipanti possono scambiare idee e opinioni sui libri letti, creando un ambiente di condivisione e apprendimento.

Il tema di questa settimana sarà “Il Piacere di Leggere”, un invito a riflettere sul valore e sul piacere che la lettura può portare nella vita di ognuno. L’evento è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di lettura.

In conclusione, “La Terrazza dei Libri” rappresenta un’opportunità unica per trascorrere le serate estive in modo piacevole e costruttivo. Che siate lettori accaniti o semplici appassionati, vi aspettiamo ogni Mercoledì e Giovedì di Luglio e Agosto sulla terrazza della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” per condividere il piacere della lettura sotto le stelle.