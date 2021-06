Nasce l’intergruppo comunale Forza Italia – Bastia Popolare

Ieri, giovedì 10 Giugno, in un locale pubblico di fronte al rinnovato Municipio di Bastia Umbra, è stato presentato l’Intergruppo comunale Forza Italia-Bastia Popolare. Un partito e una lista civica, accomunati da una comune idea di politica attiva e concreta, che a Bastia vogliono dare rappresentanza a quella parte di cittadini moderati e liberali che da sempre rappresenta la parte più consistente dell’elettorato.

L’intergruppo nasce dalla volontà di sostenere l’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paola Lungarotti, che sulla scia del cambiamento avvenuto già nel 2009, sta portando avanti iniziative e progetti concreti per la città dimostrandosi foriera di una politica fatta di azioni, ascolto e condivisione, ma il gruppo di lavoro vuole essere altresì una fucina di idee e di proposte pensate per la cittadinanza e con la cittadinanza, con uno sguardo sempre attento anche agli aspetti provinciali e regionali.

La presenza del Sindaco di Bastia U. Paola Lungarotti, del coordinatore Regionale di Foza Italia e Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ricordato l’importanza di un impegno civico e politico esemplare, competente ed attento all’altro, del coordinatore provinciale dello stesso partito Laura Buco e del Sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini, rappresentanti di un centrodestra che ben governa in gran parte del territorio regionale e che lavora per continuare a farlo a lungo, sottolinea l’importanza che questa esperienza dovrà rappresentare non solo a livello cittadino, ma anche a livello provinciale e regionale, senza escludere che una collaborazione civica e partitica come questa, possa essere replicata anche a livello nazionale, dove sempre più si coglie la necessità di una politica competente, determinata e fattiva nell’interesse comune.

Con questo spirito Forza Italia e Bastia Popolare, si confronteranno e dialogheranno per assumere una posizione comune non solo nelle questioni amministrative, ma anche su temi regionali e nazionali, mettendo in campo iniziative pubbliche che possano essere occasione di raccordo e di avvicinamento dei cittadini ed in particolare dei giovani, ad una politica liberare, attenta ai valori che da sempre contraddistinguono l’Area moderata del Centrodestra.

L’incontro è stata l’occasione per complimentarsi con il già sindaco Ansideri, che recentemente ha visto riconosciuto dal Tar il diritto di una comunità di tutelare i suoi Cittadini rispetto al gioco d’azzardo, che nella sua legislatura ha fortemente sostenuto: l’eliminazione infatti delle new slot dai centri sociali e la limitazione gli orari di esercizio delle stesse in tutti i locali pubblici del comune, ha fatto crollare il livello delle somme giocate pro capite nel nostro comune, come riportato dai report della Usl; dimostrazione questa, che i moderati da sempre si fanno portavoce di azioni amministrative incisive sul territorio.

All’incontro ha partecipato il Sindaco di Bastia U. Paola Lungarotti, che nei saluti iniziali, oltre a complimentarsi con i rappresentanti di Forza Italia e Bastia Popolare per la nascita dell’intergruppo, ha ricordato l’importanza del lavoro comune e del costante confronto con la maggioranza e con i cittadini.

L’incontro è stato aperto dalla Coordinatrice della lista civica Bastia Polare, Francesca Sforna, la quale ringraziando gli Amministratori presenti, gli assessori presenti Francesco Fratellini e Filiberto Franchi ed i consiglieri comunali, ha ricordato gli obiettivi e i valori di questo nuovo gruppo intergruppo, che ieri ha ufficialmente aperto i lavori.