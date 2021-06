Divieto utilizzo acqua dell’acquedotto per scopi diversi da quelli domestici

Preso atto della nota del gestore del Servizio Idrico integrato “Umbra Acque S.p.A.”, con la quale “al fine di evitare problemi al servizio idrico e salvaguardare la risorsa idrica, l’Amministrazione Comunale viene invitata a farsi parte attiva, emanando un’ordinanza sindacale che vieti per tutto il periodo estivo l’utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari da parte dei cittadini” causando possibili carenze per l’indispensabile consumo umano, è stata firmata l’ordinanza sindacale per il divieto assoluto, da parte dei cittadini, dell’uso dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e igienico – sanitario, come ad esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, di cortili e strade private, il riempimento di piscine e fontane ornamentali. La Polizia Locale e le altre forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza e del rispetto dell’ Ordinanza. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge.