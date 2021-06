Chiama o scrivi in redazione

Parliamo di violenza di genere, domestica e assistita

Venerdì 4 giugno alle ore 15, in diretta facebook dalla pagina delle Farmacie Comunali di Bastia Umbra con la Dott.ssa Roberta Gabrielli, un incontro, una voce alle donne e per le donne, contro ogni genere di violenza, alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti, la Psicologa Agnese Scappini anche Dottoressa in Filosofia ed Etica delle relazioni umane, Simona Branchinelli Referente Punto di Ascolto della Zona Sociale 3 gestito dall’Associazione RAV (Rete delle Donne antiviolenza), la Comandante della Polizia Locale di Bastia Umbra Carla Menghella.

Continua la campagna di informazione e sensibilizzazione relativa alle politiche a contrasto della violenza sulle donne promossa dal Comune di Bastia Umbra, Settore Sociale, Punto di ascolto antiviolenza della Zona sociale 3, con il supporto dell’Associazione rete delle donne antiviolenza Onlus. Numero Punto di Ascolto Antiviolenza 3276846430.