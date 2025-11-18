Consiglio aperto a Bastia Umbra contro la violenza di genere

Seduta pubblica con testimonianze e diretta streaming comunale

Il Comune di Bastia Umbra ha convocato per venerdì 21 novembre 2025, alle ore 20:30, un Consiglio Comunale Aperto presso la Sala del Consiglio della sede municipale. L’appuntamento si inserisce nel calendario della Settimana contro la Violenza di Genere 2025 e sarà interamente dedicato alla restituzione del lavoro svolto dal Tavolo Comunale per le Pari Opportunità, organismo che negli ultimi mesi ha raccolto contributi, analisi e proposte per rafforzare le politiche di tutela e prevenzione.

La seduta, aperta alla cittadinanza, rappresenta un momento di confronto diretto e di partecipazione collettiva. Oltre alla relazione istituzionale, verranno presentate le esperienze maturate dal Punto d’Ascolto Antiviolenza, con testimonianze che offriranno un quadro concreto delle difficoltà affrontate dalle donne e delle risposte messe in campo sul territorio. L’iniziativa intende favorire una maggiore consapevolezza sociale e stimolare un dialogo costruttivo tra istituzioni e comunità.

Il Comune ha predisposto anche la trasmissione in diretta streaming sul proprio canale YouTube, per garantire la più ampia diffusione e permettere la partecipazione anche a chi non potrà essere presente fisicamente. La scelta di rendere accessibile l’evento online sottolinea la volontà di coinvolgere l’intera popolazione, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel contrasto a ogni forma di violenza di genere.

La serata si annuncia come un’occasione di sensibilizzazione e responsabilità civica, con l’obiettivo di consolidare una rete di sostegno e di promuovere un cambiamento culturale duraturo.